"Будем надеяться, что после паузы на сборные мы увидим Николая на поле здоровым", - приводит слова агента "СЭ".
Напомним, центральный форвард "Ростова" Николай Комличенко получил травму на зимнем сборе команды. В нынешнем сезоне нападающий забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи в 15 матчах за ростовчан в российской Премьер-лиге. Также на его счету 1+1 по системе гол плюс пас в 3 играх Кубка России.
Агент: надеюсь, после паузы на сборные увидим Комличенко на поле здоровым
Агент Александр Клюев, представляющий интересы нападающего "Ростова" Николая Комличенко, рассказал, когда игрок может вернуться на поле после травмы.
Фото: ФК "Ростов"