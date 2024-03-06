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Агент: надеюсь, после паузы на сборные увидим Комличенко на поле здоровым

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Агент Александр Клюев, представляющий интересы нападающего "Ростова" Николая Комличенко, рассказал, когда игрок может вернуться на поле после травмы.
Фото: ФК "Ростов"
"Будем надеяться, что после паузы на сборные мы увидим Николая на поле здоровым", - приводит слова агента "СЭ".

Напомним, центральный форвард "Ростова" Николай Комличенко получил травму на зимнем сборе команды. В нынешнем сезоне нападающий забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи в 15 матчах за ростовчан в российской Премьер-лиге. Также на его счету 1+1 по системе гол плюс пас в 3 играх Кубка России.

Комличенко Ростов
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