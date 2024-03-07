Бывший футболист «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин поделился своими рассуждениями относительно нападающих «красно-зеленых» Тимура Сулейманова и Артема Дзюбы. По словам Булыкина, в матче против «Динамо» (1:2), Дзюба показал не лучший свой футбол, так как часто терял мяч. Булыкин отметил, что после появления на поле Сулейманова игра в атаке у «Локомотива» улучшилась.
«Если Тимур Сулейманов начнет забивать больше голов, то вполне заменит Дзюбу», - передает слова Булыкина «Матч ТВ».
Булыкин: Сулейманов может заменить Дзюбу в "Локомотиве", если будет чаще забивать
Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил игру нападающих «железнодорожников» Тимура Сулейманова и Артема Дзюбы.
Фото: "РИА Новости"