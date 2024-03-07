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Жоаозиньо: очень хочется, чтобы в этом сезоне "Краснодар" стал чемпионом!

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Экс-полузащитник "Красножара" Жоаозиньо рассказал, что будет переживать за бывшую команду в чемпионской гонке.
Фото: ФК "Краснодар"
"Хорошо, что есть интрига в этом сезоне. Долго играл за "Краснодар", конечно, болею за команду! Очень хочется, чтобы в этом сезоне команда стала чемпионом! Надеюсь на это!" - цитирует игрока "СЭ".

Напомним, Жоаозиньо выступал за "Краснодар" с 2011 по 2018 год. В черно-зеленой футболке футболист провел 217 матчей, в которых отметился 39 забитыми мячами. В составе краснодарского клуба хавбек становился бронзовым призером чемпионата России сезона 2014/15 и финалистом Кубка России в сезоне 2013/2014.

Жоаозиньо Краснодар
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