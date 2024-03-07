"Хорошо, что есть интрига в этом сезоне. Долго играл за "Краснодар", конечно, болею за команду! Очень хочется, чтобы в этом сезоне команда стала чемпионом! Надеюсь на это!" - цитирует игрока "СЭ".
Напомним, Жоаозиньо выступал за "Краснодар" с 2011 по 2018 год. В черно-зеленой футболке футболист провел 217 матчей, в которых отметился 39 забитыми мячами. В составе краснодарского клуба хавбек становился бронзовым призером чемпионата России сезона 2014/15 и финалистом Кубка России в сезоне 2013/2014.
Жоаозиньо: очень хочется, чтобы в этом сезоне "Краснодар" стал чемпионом!
Экс-полузащитник "Красножара" Жоаозиньо рассказал, что будет переживать за бывшую команду в чемпионской гонке.
Фото: ФК "Краснодар"