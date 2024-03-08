- Менталитет мне близок. В РПЛ всегда играло много балканцев. Первые два-три года, когда постоянно жил в Москве, я кайфовал. Чемпионат еще был очень сильным. Я чувствую, что Россия ? мой второй дом. Раздражают только пробки и морозы.
Кристиян Бистрович, играющий на позиции центрального полузащитника, перешел в московский ЦСКА в январе 2018 года из хорватского клуба "Славен". Нынешний сезон хавбек проводит на правах аренды в калининградской "Балтике". В 16 матчах за балтийцев Бистрович забил два гола и отдал один результативный пас. Всего на счету 25-летнего хорвата 7+6 по системе гол плюс пас в 87 играх в российской Премьер-лиге.
Источник: "Чемпионат"
Бистрович: Россия - мой второй дом
Хорватский хавбек "Балтики" Кристиян Бистрович рассказал о жизни в России.
Фото: ФК "Балтика"