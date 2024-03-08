— Очень хорошо чувствую себя в Москве, я счастлив. Сейчас становится теплее, и мы чувствуем себя лучше. Изучаю ли русский язык? Нет, это очень сложный язык.
Напомним, Луис Чавес стал футболистом московского “Динамо” в прошлом году. Его действующий трудовой договор с бело-голубыми рассчитан до лета 2027 года. В нынешнем сезоне Чавес принял участие в 17 матчах во всех турнирах. Ему удалось записать на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу.
Источник: “СЭ”
Полузащитник “Динамо” Чавес: не изучаю русский язык, это сложно
Полузащитник “Динамо” Луис Чавес высказался о жизни в Москве.
Фото: ФК "Динамо"