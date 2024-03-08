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Чавес – об игре с “Зенитом”: будет очень сложный матч, но у “Динамо” тоже хорошая команда

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Полузащитник “Динамо” Луис Чавес поделился ожиданиями от матча с “Зенитом” в Кубке России.
Фото: ФК "Динамо"
– Это будет очень сложный матч из-за их качества. Они сделали много приобретений этой зимой. Но у нас тоже хорошая команда, и мы будем бороться.

Зенит” и “Динамо” сыграют друг с другом в рамках четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России. Их первая встреча состоится 13 марта. Ответный матч будет проведен 28 апреля.

Напомним, после 19 туров чемпионата России по футболу “Зенит” имеет в собственном активе 37 очков и занимает второе место в турнирной таблице. “Динамо” с 35 очками идет третьим.

Источник: "СЭ"

Чавес Динамо Зенит
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