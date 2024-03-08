– Это будет очень сложный матч из-за их качества. Они сделали много приобретений этой зимой. Но у нас тоже хорошая команда, и мы будем бороться.
“Зенит” и “Динамо” сыграют друг с другом в рамках четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России. Их первая встреча состоится 13 марта. Ответный матч будет проведен 28 апреля.
Напомним, после 19 туров чемпионата России по футболу “Зенит” имеет в собственном активе 37 очков и занимает второе место в турнирной таблице. “Динамо” с 35 очками идет третьим.
Источник: "СЭ"
Чавес – об игре с “Зенитом”: будет очень сложный матч, но у “Динамо” тоже хорошая команда
Фото: ФК "Динамо"