"Виллиан блестяще играет головой. Ничем не хуже, чем высокорослые нападающие. Можно лишь похвалить ЦСКА, что так грамотно используют сильные качества Роши", - приводит слова агента Metaratings.
Сегодня, 8 марта, состоялся матч 20-го тура российской Премьер-лиги, в котором "Крылья Советов" принимали на своем поле московский ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:0, оба мяча на свой счет записал бразильский защитник "армейцев" Виллиан Роша. Первый гол был забит на третьей минуте, второй - сразу после перерыва, на 49-й минуте игры.
Агент: Роша блестяще играет головой. Не хуже, чем высокорослые нападающие
Агент защитника ЦСКА Виллиана Роши Игор Кампеделли прокомментировал дубль игрока в 20-м туре чемпионата России против "Крыльев Советов" (2:0).
Фото: ПФК ЦСКА