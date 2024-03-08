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Агент: Роша блестяще играет головой. Не хуже, чем высокорослые нападающие

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Агент защитника ЦСКА Виллиана Роши Игор Кампеделли прокомментировал дубль игрока в 20-м туре чемпионата России против "Крыльев Советов" (2:0).
Фото: ПФК ЦСКА
"Виллиан блестяще играет головой. Ничем не хуже, чем высокорослые нападающие. Можно лишь похвалить ЦСКА, что так грамотно используют сильные качества Роши", - приводит слова агента Metaratings.

Сегодня, 8 марта, состоялся матч 20-го тура российской Премьер-лиги, в котором "Крылья Советов" принимали на своем поле московский ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:0, оба мяча на свой счет записал бразильский защитник "армейцев" Виллиан Роша. Первый гол был забит на третьей минуте, второй - сразу после перерыва, на 49-й минуте игры.

Виллиан Роша ЦСКА Крылья Советов
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