"Мы проиграли три матча подряд, не забиваем в трех встречах, это очень тяжело, нам нужно учитывать это, работать над этим. Если бы я знал, что нужно исправить, то это было бы легко. Я думаю, что нужно работать и работать", - цитирует Бейла ТАСС.
8 марта "Крылья Советов" проиграли в матче 20-го тура российской Премьер-лиги московскому ЦСКА со счетом 0:2. Это поражение стало для самарского коллектива третьим подряд в чемпионате России. Ранее команда Игоря Осинькина уступила в гостях столичному "Спартаку" (0:3) и "Ростову" со счетом 0:2. После 20 сыгранных матчей самарцы с 29 набранными очками расположились в середине турнирной таблицы, на восьмом месте.
Бейл: "Крылья Советов" проигрывают и не забивают в трех матчах подряд. Это очень тяжело
Защитник "Крыльев Советов" Гленн Бейл поделился мыслями после поражения от ЦСКА в 20-м туре РПЛ (0:2).
Фото: Sport24