"Сегодня была тяжелая игра, мы победили, и это очень хорошо. Мы в первом круге в матче с "Краснодаром" вели со счетом 2:0, но проиграли 2:3. Сегодня мы вышли на поле, сыграли за болельщиков. Вы видите результат - мы набрали три очка. Я думаю, мой первый гол был очень хорош. Щетинин дал мне хороший пас, я принял мяч на грудь и следующим касанием забил с левой", - поделился Мохеби.
"Ростов" одержал минимальную победу над "Краснодаром" в "южном дерби" в рамках 20-то тура российской Премьер-лиги. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Оба гола в составе "Ростова" забил иранский легионер Мохаммад Мохеби. Напомним, в начале текущего календарного года Мохеби представлял сборную Ирана на Кубке Азии.
Победа в матче позволила "Ростову" набрать 27-е очко в чемпионате и подняться на 9-ю строчку. "Краснодар" остается 1-м в таблице с отрывом в 2 очка от "Зенита", но действующие чемпионы сыграют свой матч 20-го тура завтра против "Урала"
Источник: "Матч ТВ"
Мохеби - после матча "Ростов" - "Краснодар": мой первый гол был очень хорош
Иранский полузащитник "Ростова" Мохаммад Мохеби поделился эмоциями после победы над "Краснодаром" в 20-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"