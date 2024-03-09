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Защитник “Ростова” Чернов: мы подпортили жизнь “Краснодару”? Важнее, что мы сами заработали три очка

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Защитник “Ростова” Евгений Чернов высказался о результате в матче 20-го тура РПЛ с “Краснодаром” (2:1).
Фото: ФК "Ростов"
— Приятно ли, что мы подпортили жизнь “Краснодару” в гонке за чемпионство? Странный вопрос. Мы счастливы, что заработали три очка и поднялись чуть в таблице, это для нас было важнее.

Напомним, 8 марта “Ростов” на своем поле сыграл против “Краснодара”. Данная встреча вошла в программу 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра закончилась победой ростовчан со счетом 2:1. Таким образом, подопечные Валерия Карпина набрали 27 очков. Они поднялись на девятое место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: “РБ Спорт”

Ростов Краснодар Чернов Е
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