— Приятно ли, что мы подпортили жизнь “Краснодару” в гонке за чемпионство? Странный вопрос. Мы счастливы, что заработали три очка и поднялись чуть в таблице, это для нас было важнее.
Напомним, 8 марта “Ростов” на своем поле сыграл против “Краснодара”. Данная встреча вошла в программу 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра закончилась победой ростовчан со счетом 2:1. Таким образом, подопечные Валерия Карпина набрали 27 очков. Они поднялись на девятое место в турнирной таблице чемпионата России.
Источник: “РБ Спорт”
Защитник “Ростова” Чернов: мы подпортили жизнь “Краснодару”? Важнее, что мы сами заработали три очка
Защитник “Ростова” Евгений Чернов высказался о результате в матче 20-го тура РПЛ с “Краснодаром” (2:1).
Фото: ФК "Ростов"