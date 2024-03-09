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Баньяц - о судействе в матче с "Ростовом": борьбы было много, но кажется, что 11 желтых карточек - слишком много

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Полузащитник "Краснодара" Михайло Баньяц прокомментировал поражение "Ростову" в матче 20-го тура РПЛ (1:2).
Фото: ФК "Краснодар"
"Нужно было проявлять больше агрессии, чтобы добиться хорошего результата. "Ростов" боролся за каждый мяч, нам этого не хватило. Не хочу говорить о судействе, борьбы было много, но кажется, что 11 желтых карточек — слишком много", - цитирует Баньяца "Матч ТВ".

Вчера, 8-го марта лидер чемпионата "Краснодар" уступил на выезде "Ростову" в матче 20-го тура РПЛ со счетом 1:2. Команда Владимира Ивича во втором тайме играла в меньшинстве из-за удаления Олусегуна. Игроки "Краснодара" заработали шесть желтых карточек, футболисты команды Валерия Карпина - пять. После проигранного матча "быки" сохранили за собой первую строчку в турнирной таблице российского чемпионата, однако у "Зенита", который располагается на втором месте, есть матч в запасе.

Краснодар Ростов Баньяц
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