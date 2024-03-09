"Нет, я не верю в медали в этом сезоне. И глубины состава "Локомотиву" сейчас не хватает, и креатива. Игру команды легко разгадать, она предсказуема", - цитирует Смородскую "Матч ТВ".
После 19-ти сыгранных туров "Локомотив" занимает шестое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 31 очко. Завтра, 10-го марта команда Михаила Галактионова сыграет с "Сочи" в рамках 20-го тура РПЛ. "Железнодорожники" сыграли вничью 2:2 с калининградской "Балтикой" в первом матче плей-офф Кубка России.
Смородская: я не верю в то, что "Локомотив" завоюет медали в этом сезоне
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась об игре "железнодорожников".
Фото: ФК "Локомотив"