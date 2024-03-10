Главный тренер «Сочи» Роберт Морено прокомментировал результат матча против «Локомотива» в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги. По словам Морено, его подопечные продемонстрировали характер, и, несмотря на пропущенный в самом начал матча гол, им удалось восстановить паритет на табло.
«Игру считаю позитивной, забрали важное для нас очко. Играли на чужом поле против сильного соперника. Результаты придут, и мы выполним свои задачи. Мы сегодня доказали, что можем играть наравне с таким соперником», - передает слова Морено «Матч ТВ».
Наставник "Сочи" Морено – о ничей с "Локомотивом": игру считаю позитивной, забрали важное очко
Наставник «Сочи» Роберт Морено поделился своими рассуждениями о матче 20-го тура РПЛ против «Локомотива».
Фото: ФК "Сочи"