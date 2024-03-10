Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Оренбург
1 - 0 1 0
БалтикаЗавершен
Локомотив
2 - 2 2 2
СочиЗавершен
Спартак
0 - 2 0 2
ФакелЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Черноморец
3 - 0 3 0
СКА-ХабаровскЗавершен
Кубань
0 - 0 0 0
Арсенал ТулаЗавершен
Динамо Мх
2 - 0 2 0
ЛенинградецЗавершен
Алания
0 - 0 0 0
СоколЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Астон Вилла
0 - 4 0 4
ТоттенхэмЗавершен
Вест Хэм
2 - 2 2 2
БёрнлиЗавершен
Брайтон
1 - 0 1 0
Ноттингем ФорестЗавершен
Ливерпуль
1 - 1 1 1
Манчестер СитиЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Алавес
1 - 0 1 0
Райо ВальеканоЗавершен
Лас-Пальмас
0 - 2 0 2
АтлетикЗавершен
Реал Мадрид
4 - 0 4 0
СельтаЗавершен
Бетис
2 - 3 2 3
ВильярреалЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лечче
0 - 1 0 1
ВеронаЗавершен
Милан
1 - 0 1 0
ЭмполиЗавершен
Ювентус
2 - 2 2 2
АталантаЗавершен
Фиорентина
2 - 2 2 2
РомаЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Бохум
1 - 2 1 2
ФрайбургЗавершен
Айнтрахт
3 - 1 3 1
ХоффенхаймЗавершен
Байер
2 - 0 2 0
ВольфсбургЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
ПСЖ
2 - 2 2 2
РеймсЗавершен
Страсбург
0 - 1 0 1
МонакоЗавершен
Метц
1 - 0 1 0
КлермонЗавершен
Гавр
1 - 0 1 0
ТулузаЗавершен
Лилль
2 - 2 2 2
РеннЗавершен
Марсель
2 - 0 2 0
НантЗавершен

Тренер "Спартака" Абаскаль: Джикия показал, что ему важна команда и что он готов использовать каждую минуту

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Наставник "Спартака" Гильермо Абаскаль оценил игру капитана команды Георгия Джикии в проигранном матче с "Факелом"
Фото: "Чемпионат"
"Джикия сделал на поле то, что от него ждали. Он выполнил задачу играть шире, использовать Мозеса, все было по плану. Он показал, что ему важна команда и что он готов использовать каждую минуту на поле", - цитирует Абаскаля источник.

"Спартак" уступил на своем поле воронежскому "Факелу" в матче 20-го тура чемпионата России. Счет открыл нападающий гостей Евгений Марков ударом с пенальти. Удвоил преимущество воронежской команды полузащитник "Спартака" Данил Пруцев, отправив мяч в собственные ворота. Защитник Георгий Джикия вышел на замену на 69-й минуте, заменив на поле Пруцева.

Контракт Георгия Джикии со "Спартаком" истекает в конце сезона. В зимнее трансферное окно ходили слухи о возможном уходе капитана "красно-белых" из команды. Джикия и его агент Вадим Шпинев ранее критиковали испанского тренера Гильермо Абаскаля за нежелание выпускать игрока на поле. Причины сокращения своего игрового времени Джикия назвал "неспортивными".

Источник: "Матч ТВ"

Абаскаль Спартак Джикия Факел
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится