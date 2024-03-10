"Джикия сделал на поле то, что от него ждали. Он выполнил задачу играть шире, использовать Мозеса, все было по плану. Он показал, что ему важна команда и что он готов использовать каждую минуту на поле", - цитирует Абаскаля источник.
"Спартак" уступил на своем поле воронежскому "Факелу" в матче 20-го тура чемпионата России. Счет открыл нападающий гостей Евгений Марков ударом с пенальти. Удвоил преимущество воронежской команды полузащитник "Спартака" Данил Пруцев, отправив мяч в собственные ворота. Защитник Георгий Джикия вышел на замену на 69-й минуте, заменив на поле Пруцева.
Контракт Георгия Джикии со "Спартаком" истекает в конце сезона. В зимнее трансферное окно ходили слухи о возможном уходе капитана "красно-белых" из команды. Джикия и его агент Вадим Шпинев ранее критиковали испанского тренера Гильермо Абаскаля за нежелание выпускать игрока на поле. Причины сокращения своего игрового времени Джикия назвал "неспортивными".
Источник: "Матч ТВ"
Тренер "Спартака" Абаскаль: Джикия показал, что ему важна команда и что он готов использовать каждую минуту
Наставник "Спартака" Гильермо Абаскаль оценил игру капитана команды Георгия Джикии в проигранном матче с "Факелом"
Фото: "Чемпионат"