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Червиченко: зачем Ивичу из "Краснодара" в "Спартак"? Сектантская позиция, что все мечтают оказаться в их клубе

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Экс-президент московского "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал информацию о возможном уходе к красно-белым главного тренера "Краснодара" Владимира Ивича.
Фото: ФК "Краснодар"
- Зачем Ивичу уходить в "Спартак"? Это такая сектантская позиция "Спартака", что все мечтают оказаться в их клубе. Так было в начале 2000-х после Олега Романцева, но сейчас хорошо трудоустроенные тренеры сторонятся этого, понимая, какая в "Спартаке" нестабильность, какая это нервотрёпка. И за те же самые деньги ты положишь в два раза больше нервных клеток на алтарь. В "Спартаке" могут смешать с грязью и сравнять с землёй любого, - передаёт слова Червиченко Metaratings.ru.

Ранее в футбольном информационном пространстве появилась информация, что сербский главный тренер "Краснодара" Владимир Ивич может занять аналогичный пост в московском "Спартаке" при условии выплаты красно-белыми трансферной компенсации "быкам" в размере 900 тысяч евро. В настоящий момент эту должность занимает испанец Гильермо Абаскаль.

"Краснодар" набрал 39 очков в 20 матчах Российской премьер-лиги и занимает второе место в турнирной таблице, уступая одно очко лидирующему "Зениту". "Спартак" с 31 очком находится на шестой позиции. Оба клуба в двух весенних турах РПЛ набрали по одному очку.

Наставник "Краснодара" Ивич может сменить Абаскаля на посту главного тренера "Спартака"

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