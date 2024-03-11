Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Торпедо
19:30
ТюменьНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Челси
23:00
НьюкаслНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Альмерия
23:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лацио
22:45
УдинезеНе начат

Хавбек "Динамо" Чавес: хочу помочь Тюкавину стать лучшим бомбардиром

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Мексиканский опорный полузащитник московского "Динамо" Луис Чавес прокомментировал игру 21-летнего форварда бело-голубых Константина Тюкавина.
Фото: ФК "Динамо"
- Тюкавин - лучший российский футболист прямо сейчас? Конечно, я назову его. Я думаю, одна из целей Тюкавина - стать лучшим бомбардиром, он всё-таки нападающий. Хочу помочь ему сделать это, - передаёт слова Чавес Metaratings.ru.

21-летний нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин в домашней игре 20 тура Российской премьер-лиги с грозненским "Ахматом" (2:0) отметился забитым мячом и результативной передачей, с которой открыл счёт в матче 28-летний мексиканский хавбек Луис Чавес.

В текущем сезоне на счету Тюкавина 25 матчей за бело-голубых во всех турнирах, 10 забитых голов и 8 результативных передач.

Динамо Тюкавин Чавес
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится