- Тюкавин - лучший российский футболист прямо сейчас? Конечно, я назову его. Я думаю, одна из целей Тюкавина - стать лучшим бомбардиром, он всё-таки нападающий. Хочу помочь ему сделать это, - передаёт слова Чавес Metaratings.ru.
21-летний нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин в домашней игре 20 тура Российской премьер-лиги с грозненским "Ахматом" (2:0) отметился забитым мячом и результативной передачей, с которой открыл счёт в матче 28-летний мексиканский хавбек Луис Чавес.
В текущем сезоне на счету Тюкавина 25 матчей за бело-голубых во всех турнирах, 10 забитых голов и 8 результативных передач.
Хавбек "Динамо" Чавес: хочу помочь Тюкавину стать лучшим бомбардиром
Мексиканский опорный полузащитник московского "Динамо" Луис Чавес прокомментировал игру 21-летнего форварда бело-голубых Константина Тюкавина.
Фото: ФК "Динамо"