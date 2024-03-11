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Хавбек "Сочи" Кравцов: Морено - открытый, добрый и отзывчивый, топ-тренер. Команда сильно поменялась

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Полузащитник "Сочи" Кирилл Кравцов высказался об испанском главном тренере команды Роберте Морено.
Фото: Getty Images
- Морено применяет свои знания и европейский опыт в тренировочном процессе, у него есть особенности. Теперь у команды другая игра и футболисты, всё по-другому. Если говорить о его человеческих качествах, то он открытый, добрый и отзывчивый, его можно назвать мотиватором. Топ-тренер. Команда сильно поменялась, сейчас мы собираемся как коллектив, до сих пор связи срастаются. Думаю, что скоро мы наладим их окончательно и будем играть лучше, - передаёт слова Кравцова "Чемпионат".

46-летний экс-главный тренер сборной Испании, "Монако" и "Гранады" Роберт Морено возглавил "Сочи" в декабре 2023 года. Под его руководством "барсы" провели два выездных матча Российской премьер-лиги, сыграв вничью с прямым конкурентом в борьбе за выживание калининградской "Балтикой" (0:0) и московским "Локомотивом" (2:2).

В турнирной таблице чемпионата России "Сочи" занимает последнее 16 место, набрав 13 очков в 20 матчах и находясь в зоне прямого вылета. Отставание от зоны стыковых матчей составляет 6 очков.

Сочи Морено Кравцов
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