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Агент: возвращение Малкома в “Зенит”? Он очень любит Санкт-Петербург

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Луис Фернандо Гарсия, агент нападающего “Аль-Хиляля” Малкома, высказался о возможном возвращении бразильца в “Зенит”.
Фото: ФК "Зенит"
– Малком очень любит Санкт-Петербург. Однако, не знаю, возможно ли его возвращение в “Зенит”, — цитирует Гарсию Sport24.

Напомним, Малком выступал в составе петербургского “Зенита” с 2019 по 2023 год. Вместе с сине-бело-голубыми бразильский футболист в общей сложности завоевал девять трофеев. Прошлым летом петербургский клуб продал Малкома в “Аль-Хиляль”. По данным интернет-портала Transfermarkt, команда из Саудовской Аравии заплатила за бразильца 60 миллионов евро.

Зенит Малком Аль-Хиляль
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