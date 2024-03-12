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Сборная России в июне проведет два матча

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Президент РФС Александр Дюков рассказал, что в июньскую паузу сборная России сыграет с двумя соперниками.
Фото: "СЭ"
"У нас еще будут матчи в этом году. Сейчас мы проведем два матча. Летом также сыграем с двумя соперниками. Второй матч постараемся провести в России", - цитирует Дюкова "СЭ".

Напомним, ранее стало известно, что сборная России в июне сыграет в Минске с национальной командой Белоруссии.

В мартовскую международную паузу команда Валерия Карпина проведет две товарищеских встречи со сборной Сербии и Парагвая. Обе игры пройдут в Москве на стадионе "Динамо" - "ВТБ Арена" 21 и 25 марта соответственно.

Сборная России Дюков
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