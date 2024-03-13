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Талалаев: ухожу в “Краснодар”? Без комментариев!

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Главный тренер “Химок” Андрей Талалаев отреагировал на слухи о возможном назначении в “Краснодар”.
Фото: "Матч ТВ"
— Ухожу в “Краснодар”? Без комментариев! Удачи вам, всегда рад слышать, – приводит слова Талалаева “СЭ”.

Ранее инсайдер Иван Карпов в своих социальных сетях сообщил о том, что Андрей Талалаев претендует на пост главного тренера “Краснодара”.

Напомним, сегодня, 13 марта, “Краснодар” объявил о расторжении контракта с Владимиром Ивичем. Серб возглавлял южан с 2023 года.

Андрей Талалаев Химки Краснодар Ивич
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