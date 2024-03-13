— Ухожу в “Краснодар”? Без комментариев! Удачи вам, всегда рад слышать, – приводит слова Талалаева “СЭ”.
Ранее инсайдер Иван Карпов в своих социальных сетях сообщил о том, что Андрей Талалаев претендует на пост главного тренера “Краснодара”.
Напомним, сегодня, 13 марта, “Краснодар” объявил о расторжении контракта с Владимиром Ивичем. Серб возглавлял южан с 2023 года.
Талалаев: ухожу в “Краснодар”? Без комментариев!
Главный тренер “Химок” Андрей Талалаев отреагировал на слухи о возможном назначении в “Краснодар”.
Фото: "Матч ТВ"