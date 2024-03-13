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Корнеев: то, что мы видим на поле в исполнении Артура, не оправдывает вложенные в трансфер деньги

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Бывший спортивный директор "Зенита" Игорь Корнеев высказался о новичке команды Артуре.
Фото: ФК "Зенит"
"Проблема Артура — в игровой системе "Зенита". На мой взгляд, он скорее не вингер, а "десятка". Пока то, что мы видим на поле в его исполнении, не оправдывает вложенные в трансфер деньги. Но давайте все же еще повременим с глобальными выводами", - цитирует Корнеева "СЭ".

Артур перешел в "Зенит" из "Палмейраса" в зимнее трансферное окно за пятнадцать миллионов евро. Бразилец провел за "Зенит" два матча в рамках РПЛ, интернет-портал Transfermarkt оценивает 26-летнего игрока в десять миллионов евро. После 20-ти сыгранных туров команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице российского чемпионата и опережает "Краснодар" на одно очко. Сегодня, 13-го марта петербургский клуб сыграет с московским "Динамо" в 1/4 финала Кубка России.

Корнеев Зенит Артур
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