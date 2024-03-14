– Конечно, Квинси Промес — позор голландского и российского футбола. Его история — яркий отрицательный пример
Отметим, что Промеса в Нидерландах приговорили к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде наркотиков. Также ему дали полтора года из-за поножовщины с двоюродным братом. 13 марта стало известно о том, что полиция ОАЭ арестовала нападающего московского “Спартака” по запросу прокуратуры Нидерландов. Голландская сторона требует экстрадицию форварда красно-белых, который после сборов с командой так и не смог вернуться в Россию.
Источник: "РБ Спорт"
Журналист De Telegraaf Каптейнс: Промес — позор голландского и российского футбола
Журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс раскритиковал нападающего “Спартака” Квинси Промеса.
Фото: "Матч ТВ"