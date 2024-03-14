Бывший «Локомотива» и сборной России Юрий Семин поделился своим мнением касательно возвращения на пост главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева. Напомним, Мусаев руководил основной командой «быков» с 2018 по 2021 год и вернулся после недавнего увольнения Владимира Ивича. Семин сообщил, что понимает отставку Ивича и считает ее связанной с вылетом команды из Кубка России в матче с «Химками» (0:2).
«В одну реку можно войти и дважды, и трижды. Это отличное решение руководителей «Краснодара». Он стал опытен, хорошо работал в Азербайджане. Надеемся, что он чемпионскую гонку продолжит и победит в ней. Мне понятна отставка Ивича. Они проиграли Кубок и вылетели. Думаю, что она связана с этим», - передает слова Семина «СЭ».
Семин – о назначении Мусаева наставником команды: это отличное решение руководителей "Краснодара"
Бывший наставник «Локомотива» и сборной России Юрий Семин поделился своим комментарием относительно возвращения на пост главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева.
Фото: ФК "Краснодар"