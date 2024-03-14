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Гранат: "Спартаку" будет тяжело без Промеса, в команде некем заменить Квинси

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Экс-игрок «Спартака» Владимир Гранат поделился своим мнением относительно форварда «красно-белых» Квинси Промеса.
Фото: "РИА Новости"
Бывший футболист «Спартака» и сборной России Владимир Гранат высказался касательно ситуации с Квинси Промесом перед ответной игрой в рамках Кубка России между «красно-белыми» и «Оренбургом». По словам Граната, в грядущем противостоянии с «Оренбургом» «Спартаку» некуда отступать, москвичам необходима только победа.

«Предыдущие матчи «Спартака» показали, что команде тяжело без Квинси. Он один из лидеров коллектива. На данный момент в «Спартаке» нет футболиста, который мог бы заменить Промеса», - передает слова Граната «РБ Спорт».

Отметим, что Промеса задержали в ОАЭ по требованию Нидерландов, где футболисту грозит 7.5 лет тюремного заключения за контрабанду наркотиков и нападение на двоюродного брата.

Квинси Промес Гранат Спартак
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