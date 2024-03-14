Бывший футболист «Спартака» и сборной России Владимир Гранат высказался касательно ситуации с Квинси Промесом перед ответной игрой в рамках Кубка России между «красно-белыми» и «Оренбургом». По словам Граната, в грядущем противостоянии с «Оренбургом» «Спартаку» некуда отступать, москвичам необходима только победа.
«Предыдущие матчи «Спартака» показали, что команде тяжело без Квинси. Он один из лидеров коллектива. На данный момент в «Спартаке» нет футболиста, который мог бы заменить Промеса», - передает слова Граната «РБ Спорт».
Отметим, что Промеса задержали в ОАЭ по требованию Нидерландов, где футболисту грозит 7.5 лет тюремного заключения за контрабанду наркотиков и нападение на двоюродного брата.
Гранат: "Спартаку" будет тяжело без Промеса, в команде некем заменить Квинси
Экс-игрок «Спартака» Владимир Гранат поделился своим мнением относительно форварда «красно-белых» Квинси Промеса.
Фото: "РИА Новости"