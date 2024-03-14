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Ари: Мусаев – тренер, который олицетворяет "Краснодар"

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Экс-форвард «Краснодара», «Спартака» и «Локомотива» Ари высказался о ситуации со сменой главного тренера у «быков».
Фото: Sport24
Бывший нападающий «Краснодара», «Спартака», «Локомотива» и сборной России Ари поделился комментарием относительно увольнения главного тренера «быков» Владимира Ивича и назначения на его пост Мурада Мусаева. По словам Ари, если руководство клуба считает, что пришло время перемен, или что таким образом команда сможет продолжить борьбу за чемпионство, то он только поддерживает такое мнение.

«Вернулся Мусаев — тренер, который олицетворяет «Краснодар». Тренер, который нравится болельщикам. И игрокам он обязательно понравится», - передает слова Ари «СЭ».

Ари Мурад Мусаев Краснодар Владимир Ивич
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