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Лещук: мне приятно играть больше. Каждый день тренируюсь, и игра как итог

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Голкипер московского "Динамо" Игорь Лещук прокомментировал количество своего игрового времени.
Фото: ФК "Динамо"
— Вы стали основным вратарем — играете и в Кубке, и в чемпионате. Деления на турниры больше нет?

— Нет, деление есть. Просто Антон Шунин приболел, и в Кубке играю я. Мне приятно играть больше. Каждый день тренируюсь, и игра как итог. Ты выходишь на поле и показываешь то, что тренировал.

В текущем сезоне Игорь Лещук провел за московское "Динамо" 14 матчей, пропустил 17 мячей и шесть раз сохранил свои ворота "сухими". Интернет-портал Transfermarkt оценивает 28-летнего игрока в 700 тысяч евро. После 20-ти сыгранных туров московский клуб занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на два очка. Команда Марцела Лички сыграет со "СКА-Хабаровск" в плей-офф Пути регионов Кубка России.

Источник: "РБ Спорт"

Динамо Игорь Лещук
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