"Каждый матч для "Балтики" — как финал. Надо забивать голы и брать три очка. Мы чувствуем в себе способность выбраться из сложившейся ситуации. Регулярно создаём моменты в каждом матче, но пока не забиваем. Если решить эту проблему, мы сможем претендовать на победу всегда. С настроем у команды всё в порядке, главное — поправить реализацию", - цитирует Бистровича "Чемпионат".
После 20-ти сыгранных туров калининградская "Балтика" занимает предпоследнее место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 14 очков. Команда Сергея Игнашевича сыграет с московским ЦСКА в полуфинале Пути РПЛ Кубка России. В текущем сезоне Бистрович провел за российский клуб 18 матчей и отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 25-летнего хорватского полузащитника в два миллиона евро. Ранее Кристиян выступал за "армейцев", "Касымпашу" и "Карагюмрюк".
Бистрович: каждый матч для "Балтики" — как финал, мы чувствуем в себе способность выбраться из сложившейся ситуации
Защитник "Балтики" Кристиян Бистрович высказался о настрое команды на оставшуюся часть сезона.
Фото: ФК "Балтика"