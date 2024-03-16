Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лутон Таун
1 - 1 1 1
Ноттингем ФорестЗавершен
Бёрнли
2 - 1 2 1
БрентфордЗавершен
Фулхэм
3 - 0 3 0
Тоттенхэм2 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Мальорка
1 - 0 1 0
ГранадаЗавершен
Осасуна
2 - 4 2 4
Реал МадридЗавершен
Хетафе
1 - 0 1 0
Жирона2 тайм
Атлетик
23:00
АлавесНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Монца
1 - 0 1 0
КальяриЗавершен
Удинезе
0 - 2 0 2
ТориноЗавершен
Салернитана
0 - 1 0 1
Лечче2 тайм
Фрозиноне
22:45
ЛациоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вольфсбург
1 - 3 1 3
АугсбургЗавершен
Хайденхайм
1 - 1 1 1
Боруссия МЗавершен
Дармштадт
2 - 5 2 5
БаварияЗавершен
Майнц
2 - 0 2 0
БохумЗавершен
Унион
2 - 1 2 1
ВердерЗавершен
Хоффенхайм
0 - 2 0 2
Штутгарт2 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Нант
1 - 3 1 3
СтрасбургЗавершен
Ланс
23:00
НиццаНе начат

Кубок Англии

Новости
Вулверхэмптон
2 - 3 2 3
КовентриЗавершен
Манчестер Сити
2 - 0 2 0
Ньюкасл2 тайм

Бистрович: каждый матч для "Балтики" — как финал, мы чувствуем в себе способность выбраться из сложившейся ситуации

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Защитник "Балтики" Кристиян Бистрович высказался о настрое команды на оставшуюся часть сезона.
Фото: ФК "Балтика"
"Каждый матч для "Балтики" — как финал. Надо забивать голы и брать три очка. Мы чувствуем в себе способность выбраться из сложившейся ситуации. Регулярно создаём моменты в каждом матче, но пока не забиваем. Если решить эту проблему, мы сможем претендовать на победу всегда. С настроем у команды всё в порядке, главное — поправить реализацию", - цитирует Бистровича "Чемпионат".

После 20-ти сыгранных туров калининградская "Балтика" занимает предпоследнее место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 14 очков. Команда Сергея Игнашевича сыграет с московским ЦСКА в полуфинале Пути РПЛ Кубка России. В текущем сезоне Бистрович провел за российский клуб 18 матчей и отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 25-летнего хорватского полузащитника в два миллиона евро. Ранее Кристиян выступал за "армейцев", "Касымпашу" и "Карагюмрюк".

Балтика Бистрович
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится