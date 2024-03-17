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Бушманов: Промес – лидер “Спартака”, как ни крути, но в футболе незаменимых нет

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Бывший игрок “Спартака” Евгений Бушманов высказался о нападающем красно-белых о Квинси Промесе.
Фото: "Матч ТВ"
– Промес – лидер “Спартака”, как ни крути. Без него команде будет тяжело: он отдает, забивает мячи. Но в футболе незаменимых нет.

Квинси Промес продолжает находиться в ОАЭ, где его задержала местная полиция по запросу прокуратуры Нидерландов. Отметим, что на родине голландского игрока приговорили в общей сложности к 7,5 годам тюремного заключения.

Напомним, в нынешнем сезоне Промес принял участие 17 матчах Российской Премьер-Лиги, забив шесть голов и оформив шесть результативных передач.

Источник: “РБ Спорт”

Бушманов Спартак Квинси Промес
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