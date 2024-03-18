- Здорово, что команды такого уровня согласились с нами играть. Сербия и Парагвай - отличные соперники. Уверен, что стадион будет полон в обоих матчах. Для игроков это тоже особая мотивация. Мы давно не играли с европейскими сборными, поэтому матч с Сербией будет хорошей проверкой. В Африке и Южной Америке у каждой сборной свой стиль, - передаёт слова Сенникова Metaratings.ru.
Сборная России в марте 2024 года проведёт два товарищеских матча на своём поле. 21 марта подопечные Валерия Карпина сыграют на московской "ВТБ Арене" с национальной командой Сербии. 25 марта "наши парни" на этом же стадионе встретятся со сборной Парагвая.
С февраля 2022 года сборная России имеет возможность играть только товарищеские матчи из-за отстранения от международных соревнований со стороны УЕФА и ФИФА по политическим причинам. За прошедшее с тех пор время соперниками подопечных Валерия Карпина были национальные команды из стран Азии и Африки, а также КОНКАКАФ (сборная Кубы).
Сенников: Сербия и Парагвай - отличные соперники. Здорово, что команды такого уровня согласились с нами играть
Экс-защитник сборной России Дмитрий Сенников высказался об уровне соперников подопечных Валерия Карпина в марте 2024 года.
Фото: AFP