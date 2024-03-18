- Останется ли "Балтика" в РПЛ? Конечно. В последних двух играх после возобновления чемпионата мы показали, что у нас есть качество и уровень. Мы регулярно создаем моменты, подводит только их реализация. Будем работать над этим, ведь у нас есть все возможности, чтобы остаться в РПЛ, - передаёт слова Бистровича Sport24.
По итогам 20 сыгранных туров Российской премьер-лиги калининградская "Балтика" находится в зоне прямого вылета в первую лигу, набрав 14 очков в 20 матчах. Отставание команды главного тренера Серея Игнашевича от зоны стыковых матчей составляет 5 очков.
В Кубке России "Балтика" пробилась в полуфинал верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ), в ответном матче 1/4 финала сыграв на выезде вничью с московским "Локомотивом" (1:1, первый матч 2:2) и одержав победу в серии послематчевых пенальти (7:6).
Бистрович: конечно, "Балтика" останется в РПЛ. У нас есть качество и уровень
Полузащитник "Балтики" Кристиян Бистрович ответил на вопрос о том, удастся ли калининградцам сохранить прописку в высшем дивизионе.
Фото: ФК "Балтика"