"Интерес к Илье со стороны "Болоньи" действительно есть. Представители клуба приезжали и просматривали футболиста на матче "Стали". Пока рано говорить о переговорах с итальянским клубом, на меня и футболиста пока никто не выходил", - заявил агент нападающего Валерий Исаев.
Белорусский форвард Илья Шкурин перебрался в ЦСКА из брестского "Динамо" в январе 2020-го года за 500 тысяч евро. С тех пор Шкурин принял участие в 19-ти матчах "армейцев" во всех турнирах и отличился в них 3-мя голами.
За время в ЦСКА Шкурин четырежды отправлялся в аренду: в украинское "Динамо", польский "Ракув", израильский "Маккаби" Петах-Тиква и польский клуб "Сталь" Мелец. В составе "Стали" форвард оформил 14+5 по системе гол+пас в 26-ти матчах чемпионата и кубка Польши.
Срок аренды Ильи Шкурина в "Сталь", как и срок его контракта с ЦСКА, истекает 30-го июня 2024-го года. В январе текущего года, за 6 месяцев до истечения трудового договора с "армейцами", "Сталь" заключила со Шкуриным полноценный контракт. Таким образом, со следующего лета 24-летний форвард будет официально принадлежать польскому клубу.
Источник: "Sport 24"
Агент: "Болонья" интересуется форвардом ЦСКА Шкуриным
Форвард ЦСКА Илья Шкурин привлек внимание "Болоньи" из итальянской Серии А.
Фото: официальный сайт ЦСКА