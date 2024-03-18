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Смородская: руководству "Локомотива" необходимо серьезно задуматься о текущем положении дел

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Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о текущем положении дел в клубе.
Фото: ФК "Локомотив"
"Последнее поражение в Кубке было справедливым. Этот трофей мог бы спасти наш сезон. Начало в чемпионате также было неудачным. Будет сложно восстановить запас очков, но это возможно. Но при такой игре нельзя говорить о высоких позициях. Руководству необходимо серьезно задуматься о ситуации", - цитирует Смородскую "Чемпионат".

После 20-ти сыгранных туров "Локомотив" занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на восемь очков. После зимней паузы московский клуб уступил в чемпионате России "Динамо" (1:2) и сыграл вничью с "Сочи" (2:2). Команда Михаила Галактионова уступила "Балтике" в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России (1:1, 6:7 пен.) и сыграет с екатеринбургским "Уралом" в сетке Пути регионов.

Локомотив Ольга Смородская
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