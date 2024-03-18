"Надеюсь, Абаскаль доработает до конца сезона в "Спартаке". Пока не хватает стабильности "красно-белым". Могут провести один хороший матч, потом провалиться. Не стоит обращать внимание на одну игру с "Оренбургом", - цитирует Бушманова "Матч ТВ".
После 20-ти сыгранных туров московский "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на девять очков. "Красно-белые" сыграют с командой Сергея Семака в полуфинале Пути РПЛ Кубка России. После поражения от "Факела" в 20-м туре РПЛ в СМИ появилась информация о том, что главный тренер московского клуба Гильермо Абаскаль может быть уволен с поста, а на его место рассматривается Станислав Черчесов. В зимнее трансферное окно "Спартак" приобрел Манфреда Угальде из "Твенте" за 15 миллионов евро.
Бушманов: надеюсь, Абаскаль доработает до конца сезона в "Спартаке"
Экс-игрок "Спартака" Евгений Бушманов высказался о Гильермо Абаскале.
Фото: ФК "Спартак"