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Адвокат Бушманов: полагаю, суд освободит Промеса под залог

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Адвокат Игорь Бушманов оценил вероятность освобождения вингера "Спартака" Квинси Промеса из под ареста в ОАЭ.
Фото: Imago
"В период рассмотрения запроса по ходатайства Промеса и его защиты суд вправе освободить его из-под стражи под залог, поручительство авторитетного гражданина Дубая, либо без какой-либо меры пресечения, обязав являться в суд. Что, полагаю, скорее всего, и будет сделано в ближайшее время", - сказал Бушманов.

Напомним, лучший бомбардир московского "Спартака" в текущем сезоне Квинси Промес задержан в Дубае по запросу Нидерландов. В ОАЭ футболист принимал участие в тренировочном сборе "красно-белых" перед стартом весенней части чемпионата, однако был задержан в аэропорту при попытке вылететь в Москву.

На родине Промесу грозит 7.5 лет тюрьмы. Местное правосудие обвиняет его в контрабанде крупной партии наркотиков. Ранее футболист уже был приговорен к 18-ти месяцам тюрьмы. Промесу был вынесен приговор по делу о нападении на родственника с ножом.

Источник: "СЭ"

Спартак Квинси Промес
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