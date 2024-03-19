- Дуарте, по-моему, не вызван в сборную, что странно. В тот раз вызывался, но точно не могу сказать. С Бабичем обсуждали предстоящий матч и смеялись, на различные темы разговаривали, - цитирует Хлусевича "Чемпионат".
24-летний центральный защитник московского "Спартака" Алексис Дуарте не получил вызов в сборную Парагвая на мартовский сбор. 27-летний центрбек красно-белых Срджан Бабич включён в состав национальной команды Сербии.
Сборная России 21 марта встретится в товарищеском матче на московской "ВТБ Арене" со сборной Сербии, 25 марта там же - со сборной Парагвая.
Хлусевич: Дуарте не вызван в сборную Парагвая, что странно. С Бабичем обсудили предстоящий матч Россия - Сербия
Защитник "Спартака" и сборной России Даниил Хлусевич высказался об одноклубниках в рядах соперников по мартовским товарищеским матчам - сборных Сербии и Парагвая.
Фото: ФК "Спартак"