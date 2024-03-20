"Боюсь, что совет директоров "Локомотива" может принять решение по главному тренеру. Вот это может случиться, если в следующих турах ничего не поправится. Потому что "Локомотив" начал рестарт сезона удручающе", - цитирует Наумова "Спорт День за Днем".
После 20-ти сыгранных туров московский "Локомотив" занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на восемь очков. Команда Михаила Галактионова уступила "Балтике" в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России (1:1, 6:7 - пен.) и сыграет с екатеринбургским "Уралом" в сетке Пути регионов. Галактионов возглавляет московский клуб с 2022 года, ранее он работал с молодежной сборной России, а также был главным тренером в "Пари НН" и "Ахмате".
Наумов: совет директоров "Локомотива" может принять решение по Галактионову, если в ближайшее время ничего не изменится
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов считает, что главный тренер "железнодорожников" Михаил Галактионов может быть уволен уже в ближайшее время.
Фото: ФК "Локомотив"