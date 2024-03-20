"Когда я еще работал в "Краснодаре", он немного отставал от других ребят в физическом плане, но в понимании игры был впереди всех. Теперь - один из лучших полузащитников в Европе. Он достоин играть в самых больших клубах Испании или Германии", - заявил Елич.
В текущем сезоне Эдуард Сперцян оформил 8+4 по системе гол+пас в 19-ти матчах чемпионата России за "Краснодар". С этим показателем армянский полузащитник является вторым бомбардиром клуба, уступая лишь колумбийскому форварду Джону Кордобе (9 голов).
В зимнее трансферное окно СМИ сообщали об интересе к Сперцяну со стороны туринского "Ювентуса", который планировал заменить дисквалифицированного на четыре года французского полузащитника Поля Погба воспитанником "Краснодара". Ранее, прошлым летом, Сперцяна связывали с возможным переходом в амстердамский "Аякс".
Источник: "СЭ"
Елич: когда я работал в "Краснодаре", Сперцян отставал от других ребят. Сейчас он один из лучших в Европе
Бывший тренер академии "Краснодара" Никола Елич оценил прогресс воспитанника команды Эдуарда Сперцяна в текущем сезоне.
Фото: "СЭ"