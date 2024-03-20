"Обычно этого времени вообще нет, а сейчас из?за переноса тура РПЛ было время хотя бы не наиграть, а вспомнить требования по игре в обороне и атаке, которые есть в сборной России. Нам нельзя сейчас сетовать на нехватку времени", - заявил Карпин.
Сборная России под управлением Валерия Карпина встретится со сборной Сербии 21-го марта в Москве в рамках товарищеского матча. Эта игра станет первой для российской сборной в новом календарном году. Напомним, Россия не играла против европейских сборных с ноября 2021-го года, с момента поражения от Хорватии (0:1) в квалификации к Чемпионату Мира-2022 в Катаре.
21-й тур РПЛ, который должен был пройти 15-17-го марта, был перенесен на апрель, что позволило национальной сборной России уделить больше времени тренировочному процессу.
Источник: "Матч ТВ"
Карпин: из-за переноса тура у сборной России было время вспомнить требования по игре в обороне и атаке
Главный тренер сборной России и "Ростова" Валерий Карпин рассказал о подготовке национальной команды к товарищескому матчу с Сербией.
Фото: официальный сайт РФС