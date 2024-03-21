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"Динамо" подписало договор о сотрудничестве с сербским футбольным клубом ОФК

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Московское "Динамо" подписало договор о сотрудничестве с сербским клубом ОФК.
Фото: ФК "Динамо"
Согласно договору клубы будут сотрудничать на уровне главных команд, возможно проведение товарищеских матчей и совместное участие в международных турнирах. Также клубы будут обмениваться опытом между тренерами и сотрудничать на уровне детско-юношеского футбола.

После 20-ти сыгранных туров московское "Динамо" занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на два очка. Команда Марцела Лички уступила подопечным Сергея Семака в 1/4 финала Пути РПЛ (1:2 - общ.) и сыграет с хабаровским "СКА" в сетке Пути регионов. ОФК выступает в Первой сербской Лиге (2-й по силе в стране) и занимает первое место после 25-ти сыгранных туров, опережая ближайшего преследователя на 12 очков.

Источник: "Матч ТВ"

Динамо
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