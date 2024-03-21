- Такая сборная России не затерялась бы на Евро?
- Сложно делать выводы по одному матчу. Но если вспомнить последние игры и сегодняшнюю, то у нас были бы неплохие шансы. Но, повторюсь, мало игр, чтобы делать выводы. Давайте еще поиграем.
Сегодня, 21-го марта сборная России одержала победу над Сербией со счетом 4:0. Забитыми мячами отметились: Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Максим Осипенко и Иван Сергеев. На 21-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Милана Гайича. Напомним, что национальная команда России и российские клубы отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года. 25-го марта сборная России сыграет с Парагваем на стадионе московского "Динамо", а в июне отправится в Минск, где проведет товарищескую встрече со сборной Беларуси.
Источник: "Матч ТВ"
Дюков: у сборной России были бы неплохи шансы на Евро-2024
Президент РФС Александр Дюков считает, что сборная России смогла бы неплохо выступить на Евро-2024.
Фото: РФС