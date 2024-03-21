Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Гибралтар
0 - 1 0 1
ЛитваЗавершен

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Грузия
2 - 0 2 0
ЛюксембургЗавершен
Израиль
1 - 4 1 4
ИсландияЗавершен
Греция
5 - 0 5 0
КазахстанЗавершен
Польша
5 - 1 5 1
ЭстонияЗавершен
Босния и Герцеговина
1 - 2 1 2
УкраинаЗавершен
Уэльс
4 - 1 4 1
ФинляндияЗавершен

Товарищеские матчи. Сборные

Кипр
1 - 1 1 1
ЛатвияЗавершен
Россия
4 - 0 4 0
СербияЗавершен
Беларусь
0 - 2 0 2
ЧерногорияЗавершен
Мальта
2 - 2 2 2
СловенияЗавершен
Португалия
5 - 2 5 2
ШвецияЗавершен

Дюков: у сборной России были бы неплохи шансы на Евро-2024

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Президент РФС Александр Дюков считает, что сборная России смогла бы неплохо выступить на Евро-2024.
Фото: РФС
- Такая сборная России не затерялась бы на Евро?

- Сложно делать выводы по одному матчу. Но если вспомнить последние игры и сегодняшнюю, то у нас были бы неплохие шансы. Но, повторюсь, мало игр, чтобы делать выводы. Давайте еще поиграем.

Сегодня, 21-го марта сборная России одержала победу над Сербией со счетом 4:0. Забитыми мячами отметились: Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Максим Осипенко и Иван Сергеев. На 21-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Милана Гайича. Напомним, что национальная команда России и российские клубы отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года. 25-го марта сборная России сыграет с Парагваем на стадионе московского "Динамо", а в июне отправится в Минск, где проведет товарищескую встрече со сборной Беларуси.

Источник: "Матч ТВ"

Александр Дюков Сборная России Сборная Сербии
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится