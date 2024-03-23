"Бабич отлично зарекомендовал себя в "Спартаке", это очевидно. Срджан здорово проявляет себя на поле. Повезло ли "Спартаку", что он не перешел в "Динамо"? Вопрос неоднозначный, ведь мы не знаем, как сложилась бы его судьба, если бы он выбрал этот клуб. Если судить по игре в "Спартаке", то Бабич определенно не затерялся бы в составе «Динамо». Здорово, что он выбрал именно наш клуб", - сказал Гладилин.
Защитник сборной Сербии Срджан Бабич перебрался в московский "Спартак" из испанской "Альмерии" в августе 2023-го года. Сумма трансфера составила 5 миллионов евро. В 20-ти турах сезона на счету Бабича 12 матчей и 1 гол в составе "Спартака". В первой части сезона левоногий защитник вытеснил из основного состава "красно-белых" капитана команды Георгия Джикию.
Недавно в СМИ появилась информация, что конкуренцию "Спартаку" в борьбе за подпись Бабича в летнее трансферное окно пыталось составить московское "Динамо". Специализированный портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего защитника в 4 миллиона евро.
Гладилин: Бабич отлично себя зарекомендовал. Здорово, что он выбрал "Спартак", а не "Динамо"
Экс-игрок московского "Спартака" Валерий Гладилин оценил игру новичка команды Срджана Бабича в первом сезоне за "красно-белых".
Фото: официальный сайт "Спартака"