"Безусловно, это страшная трагедия. Виллиан солидарен с россиянами и обеспокоен ситуацией, но пока не думает об уходе из ЦСКА. Он надеется, что ситуация разрешится, и сердечно соболезнует жертвам этого ужасного нападения", - заявил агент.
22-го марта в подмосковном городе Красногорск произошел теракт. Группа вооруженных людей зашла в концертный зал "Крокус Сити Холл" и открыла стрельбу по посетителям. После этого в здании прозвучали взрывы и начался пожар. По оценке СМИ, 133 человека были убиты, еще около 150-ти получили ранения.
Бразильский защитник Виллиан Роша выступает в составе ЦСКА с осени 2022-го года. В текущем сезоне на счету футболиста 25 матчей в чемпионате, Кубке и Суперкубке России, в которых он отличился двумя голами и одной результативной передачей.
Источник: "Metaratings"
Агент: Виллиан Роша не думает об уходе из ЦСКА
Агент защитника Виллиана Роши, выступающего за ЦСКА, Игор Кампеделли отверг вероятность ухода своего клиента из клуба в связи с терактом 22-го марта.
Фото: официальный сайт ЦСКА