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Ещенко - о возможном увольнении Абаскаля из "Спартака": команда такого класса может и без тренера выиграть

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Экс-футболист "Спартака" и сборной России Андрей Ещенко прокомментировал слухи о возможном увольнении Гильермо Абаскаля с поста главного тренера "красно-белых".
Фото: официальный сайт РПЛ
"Какой смысл? Что изменится? Команда такого класса может и без тренера выиграть. Не вижу никакого смысла. Я считаю, не нужно делать поспешных выводов, осталось 10 туров, полтора месяца и все закончится, а потом уже пусть принимают решения", - сказал Ещенко.

За 10 туров до конца чемпионата московский "Спартак" занимает 6-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Гильермо Абаскаля набрали 31 очко в 20-ти турах и отстают от лидирующих в чемпионской гонке "Зенита" и "Краснодара" на 9 и 8 очков соответственно.

Без тренера "Спартак" сыграл вничью с "Зенитом" в матче 19-го тура РПЛ против "Зенита" а Санкт-Петербурге. Гильермо Абаскаль отбывал дисквалификацию и принял решение не отправляться с командой на выездную игру.

Действующий трудовой договор связывает испанского специалиста со "Спартаком" до лета 2025-го года, однако, в СМИ появилась информация, о возможном увольнении Абаскаля с должности еще до окончания сезона.

Источник: "СЭ"

Спартак Гильермо Абаскаль Ещенко
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