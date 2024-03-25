- Я убеждён, что Абаскалю надо закончить сезон с командой. Продукт футбольного клуба - это результат. Если его нет, то будут поползновения. Часто это заканчивается увольнением, к этому всё и идёт. Если Абаскаля уволят сейчас, он будет говорить про то, что ему не дали закончить свою работу с командой. И будет прав. Дайте доработать сезон этому тренерскому штабу, чтобы они успели исправить ситуацию в лучшую сторону, - передаёт слова Игнатьева "Чемпионат".
34-летний испанский главный тренер московского "Спартака" Гильермо Абаскаль возглавляет красно-белых с июня 2022 года. В первый полный сезон под его руководством москвичи стали обладателями бронзовых медалей чемпионата России.
В текущей турнирной таблице Российской премьер-лиги "Спартак" занимает шестое место, набрав 31 очко в 20 сыгранных матчах. Отставание красно-белых от лидирующего петербургского "Зенита" составляет 9 очков, от замыкающего топ-3 московского "Динамо" - 7 очков.
Борис Игнатьев: если Абаскаля уволят сейчас, он будет говорить, что ему не дали закончить работу со "Спартаком"
Экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказал мнение по поводу желательности дальнейшей работы с клубом главного тренера московского "Спартака" Гильермо Абаскаля.
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