"Мы снимаем всю развлекательную программу, которую всегда делает «Динамо» перед матчами. Сейчас не до развлечений. Это будут просто спортивные состязания. И еще, я думаю, что часть средств, которые мы будем выручать от билетов, безусловно, будут перечислены людям, которые пострадали. И особенно тем, у кого большие потери. Хотя их, конечно, деньгами не перекроешь, но это та доля милосердия, которую мы можем оказать вместе с нашими гражданами", - сказал Степашин.
22-го марта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт. Неизвестные ворвались в здание и открыли беспорядочную стрельбу по посетителям. За стрельбой последовала серия взрывов и пожар. Как сообщают СМИ, ссылаясь на источники в профильных ведомствах, число погибших составило 133 человека. Еще около полутора сотен получили ранения.
В Москве и Московской области были отменены все массовые мероприятия, запланированные на выходные. Также был отменен товарищеский матч между сборными России и Парагвая, который должен был пройти сегодня на стадионе "Динамо". Как сообщалось ранее, все матчи 22-го тура начнутся с минуты молчания в память о жертвах трагедии. Игра "Динамо" и "Ростова" будет открывать программу 22-го тура в пятницу 29-го марта.
По информации некоторых источников, может быть принято решение о проведении матчей 22-го тура чемпионата России без зрителей, исходя из соображений безопасности. Товарищеский матч сборной России против сборной Сербии, который проходил на домашнем стадионе московского "Динамо", собрал 23 679 зрителей.
За 10 туров до конца чемпионата "бело-голубые" с 38-ю очками занимают 3-е место в турнирной таблице РПЛ, отставая от "Краснодара" и "Зенита" на 1 и 2 очка соответственно. В случае победы в матче с "Ростовом" "Динамо" возглавит турнирную таблицу минимум на сутки.
Источник: ""КП""
Директор "Динамо" Степашин: мы снимаем всю развлекательную программу перед матчем. Сейчас не до развлечений
Сергей Степашин, член совета директоров московского "Динамо", поделился информацией, как будет выглядеть матч 22-го тура РПЛ против "Ростова" с организационной точки зрения.
Фото: официальный сайт "Динамо"