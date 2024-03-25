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Наумов: Дзюба был в очень плохой форме до паузы на сборные. Он приносит большую пользу "Локомотиву", когда готов

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Экс-президент "Локомотива" Николай Наумов оценил уровень игры форварда "железнодорожников" Артема Дзюбы в первых матчах весенней части РПЛ.
Фото: официальный сайт "Локомотива"
"До паузы на матчи сборных Дзюба был в очень плохой форме. Было видно, что Артем не готов. Но Галактионов ему доверяет, делает выбор в пользу него. Когда Дзюба хорошо готов, он действительно приносит большую пользу. Посмотрим, может, он доработал во время паузы, набрал необходимую форму. Игра с "Краснодаром" будет очень сложной - интересно посмотреть, как будут выглядеть игроки после возобновления сезона", - заявил Наумов.

"Локомотив" встретится с "Краснодаром" в рамках 22-го тура чемпионата России. Игра пройдет в Москве в воскресенье 31-го марта. Данный матч закрывает программу всего тура российской Премьер-лиги. В случае победы над "железнодорожниками" "Краснодар" может возглавить турнирную таблицу РПЛ (если "Зенит" не победит в матче с "Крыльями Советов").

В активе "горожан" 39 очков в 20-ти матчах, что всего на 1 очко меньше, чем за аналогичное количество матчей набрал "Зенит". "Локомотив", в свою очередь, располагается на 5-й строчке с 32-мя очками. Столько же - у московского ЦСКА, который обходит "железнодорожников" по дополнительным показателям.

Источник: "РБ Спорт"

Николай Наумов Артем Дзюба Локомотив Краснодар
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