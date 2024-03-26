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Тарханов: "Краснодар" будет бороться до конца, "Динамо" и "Спартак" приблизились. Но у "Зенита" есть привычка побеждать

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Экс-тренер "Спартака" Александр Тарханов прокомментировал ситуацию в чемпионской гонке РПЛ.
Фото: Getty Images
- "Зенит" в этом году не теряет очки. Но все могут включиться в чемпионскую борьбу. Есть ли надежда на смену чемпиона? Есть, конечно. Тот же "Краснодар" точно будет бороться до конца. "Динамо" приблизилось, "Спартак" приблизился. Между первым и третьим местом разница в пару очков. Такое быстро можно отыграть. Кто вероятнее выиграет чемпионат? "Зенит", конечно. У команды есть привычка и умение побеждать, - передаёт слова Тарханова "Евро-Футбол.Ру".

По итогам 20 туров Российской премьер-лиги чемпионскую гонку возглавляет "Зенит" из Санкт-Петербурга, набравший 40 очков с начала чемпионата и 4 очка в двух весенних турах. Вторую строчку турнирной таблицы занимает экс-лидер по итогам осенней части сезона "Краснодар", у которого 39 очков всего и 1 очко в марте 2024 года. Третьим идёт московское "Динамо" с 38 очками при 6 набранных в двух последних турах.

Московский "Спартак" набрал в двух мартовских турах РПЛ 1 очко и находится на шестом месте с общим показателем 31 очко.

Зенит Краснодар Динамо Спартак Александр Тарханов
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