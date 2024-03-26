Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Литва
0 - 0 0 0
ГибралтарПерерыв

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Грузия
0 - 0 0 0
ГрецияПерерыв
Уэльс
22:45
ПольшаНе начат
Украина
22:45
ИсландияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Финляндия
1 - 0 1 0
ЭстонияПерерыв
Латвия
1 - 1 1 1
ЛихтенштейнПерерыв
Мальта
0 - 0 0 0
Беларусь1 тайм
Венгрия
0 - 0 0 0
Косово1 тайм
Норвегия
0 - 0 0 0
Словакия1 тайм
Чехия
22:00
АрменияНе начат
Дания
22:15
Фарерские островаНе начат
Румыния
22:30
КолумбияНе начат
Англия
22:45
БельгияНе начат
Словения
22:45
ПортугалияНе начат
Германия
22:45
НидерландыНе начат
Ирландия
22:45
ШвейцарияНе начат
Люксембург
22:45
КазахстанНе начат
Австрия
22:45
ТурцияНе начат
Шотландия
22:45
Северная ИрландияНе начат
Франция
23:00
ЧилиНе начат
Египет
23:00
ХорватияНе начат
Испания
23:30
БразилияНе начат

Тарханов: на данный момент Карпин - идеальный тренер для сборной России

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Российский тренер Александр Тарханов оценил работу своего коллеги Валерия Карпина на посту наставника сборной России.
Фото: официальный сайт РФС
"С Карпиным нужно продлевать контракт, мне нравится его работа со сборной. Он вызывает много игроков, особенно молодых, развивает команду. Он лучше всех сейчас в курсе всего. На данный момент он идеальный вариант для сборной России", - заявил Тарханов.

Валерий Карпин возглавляет сборную России с июля 2021-го года. Под его руководством национальная команда провела 17 матчей, 10 из которых завершились победой, в 6-ти была зафиксирована ничья и только в одном - поражение. 21-го марта сборная России провела товарищеский матч против сборной Сербии в Москве. Подопечные Валерия Карпина одержали разгромную победу со счетом 4:0.

Недавно в СМИ появилась информация, что РФС планирует продлить с Карпиным истекающий предстоящим летом контракт. По данным источников, новое соглашение будет рассчитано на 2 года.

Источник: "РБ Спорт"

Александр Тарханов Валерий Карпин Сборная России
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится