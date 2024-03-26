"С Карпиным нужно продлевать контракт, мне нравится его работа со сборной. Он вызывает много игроков, особенно молодых, развивает команду. Он лучше всех сейчас в курсе всего. На данный момент он идеальный вариант для сборной России", - заявил Тарханов.
Валерий Карпин возглавляет сборную России с июля 2021-го года. Под его руководством национальная команда провела 17 матчей, 10 из которых завершились победой, в 6-ти была зафиксирована ничья и только в одном - поражение. 21-го марта сборная России провела товарищеский матч против сборной Сербии в Москве. Подопечные Валерия Карпина одержали разгромную победу со счетом 4:0.
Недавно в СМИ появилась информация, что РФС планирует продлить с Карпиным истекающий предстоящим летом контракт. По данным источников, новое соглашение будет рассчитано на 2 года.
Источник: "РБ Спорт"
Тарханов: на данный момент Карпин - идеальный тренер для сборной России
Российский тренер Александр Тарханов оценил работу своего коллеги Валерия Карпина на посту наставника сборной России.
Фото: официальный сайт РФС