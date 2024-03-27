"Я думаю, что это положительный знак для сборной России. Поддерживаю решение РФС продлить контракт с Валерием Георгиевичем. Оценю его работу в сборной продуктивно", - поделился Глушаков.
55-летний специалист возглавляет сборную России с лета 2021-го года. Ранее в СМИ появилась информация о желании Российского Футбольного Союза продлить истекающий будущим летом контракт Карпина на 2 года. Напомним, тренер совмещает работу в национальной сборной с работой в "Ростове".
Источник: "Metaratings"
Глушаков: продление контракта Карпина - положительный знак для сборной России
Экс-футболист "Спартака" и "Локомотива" Денис Глушаков прокомментировал возможное продление контракта глаавного тренера сборной России Валерия Карпина с РФС.
Фото: "Чемпионат"