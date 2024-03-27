Руководство будет само решать в конце сезона. У "Локомотива" задача, наверное, быть в тройке и выиграть Кубок России. В тренерской работе очень много других критериев определения работы. Поэтому, конечно, результат – это самое главное. Однако же есть второстепенные причины. Если не выполнит задачи, то есть все основания для увольнения тренера", - заявил Булыкин.
39-летний главный тренер Михаил Галактионов возглавляет "Локомотив" с ноября 2022-го года. Ранее он работал в нижегородском "Пари НН". В текущем сезоне под руководством Галактионова "Локомотив" занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе "железнодорожников" 32 очка в 20-ти матчах.
В первых двух туах весенней части чемпионата "Локомотив" набрал одно очко. Матч 19-го тура с "Динамо" завершился поражением (1:2). В игре с последней командой чемпионата "Сочи" была зафиксирована результативная ничья (2:2). В следующем туре "Локомотив" примет на своем поле "Краснодар" в последний день марта.
Источник: "Евро-футбол"
Булыкин: если Галактионов не выполнит задачи, у "Локомотива" есть все основания для его увольнения
Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин оценил вероятность отставки главного тренера "Локомотива" Михаила Галактионова в конце сезона.
Фото: РИА Новости